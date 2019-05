Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (15.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die E.ON-Aktie trage am Mittwoch mit einem Minus von knapp fünf Prozent die rote Laterne im DAX. Für Anleger sei das ein Schock, nachdem sich die Aktie in den vergangenen Tagen erst von den Kursverlusten im April erholt habe. Doch Grund für Panik bestehe nicht, der Rücksetzer des Versorgers habe einen einfachen Grund.Nachdem E.ON am Dienstag seine Hauptversammlung in Essen abgehalten habe, werde die Aktie heute ex-Dividende gehandelt. 43 Cent je Aktie schütte der Konzern aus, entsprechend gehe ein Minus von 4,5 Prozent auf das Konto des Dividendenabschlags. Anleger könnten sich dann am Freitag, den 17. Mai, über den Geldregen auf dem Konto freuen.Im kommenden Jahr wolle E.ON die Ausschüttung dann bereits wieder auf 46 Cent je Aktie steigern. Mit dem Fokus auf Netze und Kundendienstleistungen sollten die Dividenden nach wechselhaften Jahren künftig ohnehin wieder stabil wachsen können. Vor allem das lukrative und staatlich regulierte Netzgeschäft verspreche sichere und attraktive Gewinne. Für Dividendenjäger bleibe E.ON somit ein Top-Pick.Anleger sollten bei der E.ON-Aktie dabeibleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: