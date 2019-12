Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,222 EUR -0,09% (04.12.2019, 16:17)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (04.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die E.ON-Aktie habe die Gewinne nach den starken Zahlen Ende vergangener Woche wieder abgegeben. Das schwächelnde Marktumfeld und skeptische Stimmen von Analystenseite würden bislang die Rückkehr zu zweistelligen Kursen verhindern.Charttechnisch habe sich das Bild bei E.ON derweil wieder eingetrübt. Die Aktie sei unter die wichtige Marke bei 9,30 Euro zurückgefallen. Ein nachhaltiger Befreiungsschlag aus dem langwierigen Seitwärtstrend würde ohnehin erst mit dem Sprung auf zweistellige Kurse gelingen. Trotz der Prognoseanhebung schienen dem Papier des deutschen Versorgers dazu jedoch vor dem Hintergrund der anspruchsvollen Integration des kriselnden britischen innogy-Vertriebsgeschäfts weiter die Impulse zu fehlen.Für langfristig angelegte, konservative Anleger bleibe E.ON ein solides Investment. Das Netzgeschäft werfe noch immer satte Renditen ab, im Vertrieb würden E-Mobilität oder smarte Stromzähler Fantasie bringen. Hinzu komme die attraktive Dividendenrendite von knapp 4%. Allerdings würden kurzfristig die Impulse fehlen, so dass Neueinsteiger nichts überstürzen müssten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2019)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,237 EUR +0,75% (04.12.2019, 16:06)