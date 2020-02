XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (03.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Seit Monaten lege die E.ON-Aktie eine beeindruckende Rally aufs Parkett. Erstmals seit 2017 könne sich der DAX-Titel für längere Zeit über der 10-Euro-Marke behaupten. Die Rally müsse auf dem aktuellen Niveau aber noch nicht beendet sein. Schwung verleihe eine Berenberg-Studie, die noch viel Luft nach oben sehe.Die europäische Versorgerbranche sei inzwischen ein Wachstumssektor geworden, so Analyst Dominic Nash in einer Branchenstudie. E.ON sei dabei sein Top-Pick, das Kursziel habe er von zehn auf 13 Euro angehoben. Investoren würden das deutliche Gewinn- und Dividendenwachstum etwa durch Kostensenkungen bislang unterschätzen.Trotz der deutlichen Kursgewinne der vergangenen Monate sehe Nash damit noch 26 Prozent Potenzial. Letztmals habe die E.ON-Aktie im April 2015 über 13 Euro notiert. Zunächst einmal rücke aus charttechnischer Sicht aber ohnehin das Mehrjahreshoch aus dem November 2017 bei 10,81 Euro ins Visier.Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät bei der E.ON-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 03.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: