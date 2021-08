XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,488 EUR +0,40% (03.08.2021, 12:46)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (03.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die E.ON-Aktie habe sich in den vergangenen Wochen nach oben gearbeitet. Die Kurslücke, die nach dem Dividendenabschlag im Mai aufgegangen sei, sei mittlerweile geschlossen worden. Starke Zahlen könnten dem Versorger in der kommenden Woche nun ein neues Post-Corona-Hoch bescheren.Das Chartbild der E.ON-Aktie sehe vielversprechend aus, die positiven Aussagen von Analystenseite kämen ebenfalls gut an. Mit starken Zahlen könnte der DAX-Titel weiter zulegen. Konservative Anleger sollten weiterhin an Bord bleiben. Klar bleibe jedoch: Andere Werte würden auch in Zukunft mehr Dynamik aufweisen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2021)Börsenplätze E.ON-Aktie:Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:10,478 EUR +0,77% (03.08.2021, 12:59)