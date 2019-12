Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,37 EUR +2,40% (11.12.2019, 16:56)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (11.12.2019/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Am Dienstag sei die E.ON-Aktie im Tief exakt bis auf 9 Euro zurückgefallen. Mittlerweile habe sich der Titel aber von dieser wichtigen Marke bereits wieder deutlich nach oben gelöst und führe den DAX am Mittwoch an. Schwung verleihe eine bullishe Studie von Bernstein Research. Das Analysehaus spreche eine klare Kaufempfehlung für die E.ON-Aktie aus.In der neuen Energiewelt konzentriere sich E.ON auf Netze und Vertrieb. Das könnte sich auszahlen. Vor allem für konservative Anleger, die auf eine solide Dividende und Sicherheit setzen würden, biete der deutsche Versorger eine interessante Mischung. "Der Aktionär" rate weiter dabeizubleiben. Eine neue Attacke auf die 10-Euro-Marke scheint möglich, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.12.2019)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,393 EUR +2,71% (11.12.2019, 16:41)