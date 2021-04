Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,948 EUR +0,73% (08.04.2021, 14:11)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,946 EUR +1,54% (08.04.2021, 13:56)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (08.04.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) und erhöht das Kursziel von 11 auf 12 Euro.Im GJ2020 habe der deutsche Versorger von der Einbeziehung der innogy-Aktivitäten profitiert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zwar sei E.ON trotz des relativ unabhängigen Geschäftsmodells von den Coronavirus-Folgen belastet worden. Die Erholung der Märkte sei aber schneller erfolgt als erwartet und der zuletzt angepasste Ausblick für 2020 sei erreicht worden. Die Übernahme von innogy habe vollständig abgeschlossen werden können. Die bestehenden Mittelfrist- und Dividendenziele seien bis 2023 erweitert worden und würden die erwartet gute Entwicklung untermauern.Vor diesem Hintergrund bestätigt Holger Fechner, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die E.ON-Aktie mit dem neuen Kursziel von 12 Euro (alt: 11 Euro). (Analyse vom 08.04.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "E.ON SE": Keine vorhanden.Börsenplätze E.ON-Aktie: