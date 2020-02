XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,362 EUR +2,32% (17.02.2020, 15:39)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,364 EUR +2,29% (17.02.2020, 15:54)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (17.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Seit Monaten kenne die E.ON-Aktie praktisch nur den Weg nach oben. Auch am Montag zähle der Versorger zu den stärksten Werten im DAX. Schwung verleihe ein Medienbericht aus Tschechien. Für das dortige Privatkundengeschäft solle es mehrere Interessenten geben - es winke viel Geld.Laut der Zeitung "Hospodarske Noviny" seien noch fünf Bieter im Rennen um das tschechische Strom- und Gas-Einzelhandelsgeschäft von innogy, dessen Verkauf eine Auflage der EU-Kommission bei der Übernahme durch E.ON gewesen sei. Dazu würden demnach unter anderem der Finanzinvestor KKCG und der tschechische Versorger EPH zählen. Das Volumen des Geschäfts werde auf rund eine Milliarde Euro geschätzt.Barclays-Analyst Peter Crampton werte den Bericht positiv. Das gesamte Wertschöpfungspotenzial aus den noch ausstehenden Verkäufen von Teilbereichen sehe er bei 1,5 Milliarden Euro. Das Kursziel für E.ON sehe er deshalb bei 13 Euro - rund 15 Prozent über dem aktuellen Niveau. Die Einstufung laute entsprechend "overweight".Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: