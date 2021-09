Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (20.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF).Im schwachen Marktumfeld komme am Montag auch die E.ON-Aktie im frühen Handel unter Druck. Nach dem 52-Wochen-Hoch im August zeige der Trend derzeit wieder nach unten. Auf lange Sicht sollte E.ON mit seiner Strategie aber gut aufgestellt sein. Konzernchef Leonhard Birnbaum wolle an den Strukturen auch nichts ändern."Natürlich bleibt das Netz das größte Geschäft", habe Birnbaum zu Reuters gesagt. Immer mehr Menschen würden ihre Ökostromanlagen ans Netz anschließen wollen. Heute seien es eineinhalb Millionen dezentrale Einspeiser, 2030 würden es laut Birnbaum bereits rund drei bis dreieinhalb Millionen sein.Auch am zweiten Bereich mit den Kundenlösungen, zu denen Vertrieb, Produkte und Dienstleistungen gehören würden, wolle er festhalten. "Wir sind mit beiden Geschäftsbereichen glücklich. Alle unsere Geschäfte sind profitabel", so Birnbaum. Er erkenne jedoch auch: "Wir haben massiven Veränderungsbedarf, den haben aber alle." Vor allem Nachhaltigkeit und Digitalisierung müssten vorangetrieben werden, der Konzern solle weiter wachsen.Streitthema würden derweil die neuen Zinssätze der Bundesnetzagentur für die Betreiber der Strom- und Gasnetze bleiben. Die Eigenkapitalzinssätze für Neuanlagen sollten laut einem Entwurf von derzeit 6,91 Prozent auf mindestens 4,59 Prozent vor Körperschaftssteuer fallen. Das sei deutlich zu niedrig, moniere Birnbaum auch mit Hinweis auf den europäischen Vergleich. "Am Ende wird es wohl geringer ausfallen als 6,91 Prozent, aber es muss deutlich höher als 5,1 Prozent sein."DER AKTIONÄR rate: Gewinne laufen lassen! (Analyse vom 20.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)