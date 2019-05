Börsenplätze E.ON-Aktie:



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (13.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Energieversorger E.ON habe zum Wochenauftakt die Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Das Kerngeschäft - Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien - habe zu Beginn des neuen Geschäftsjahres operative Stärke in allen Märkten mit Ausnahme von Großbritannien gezeigt. Das Kundengeschäft in Großbritannien stehe beim Energieversorger E.ON unter Druck. Das Ergebnis dort sei im ersten Quartal wegen des scharfen Wettbewerbs sowie der im vergangenen Spätherbst eingeführten Preisobergrenzen erheblich gesunken, wie das Unternehmen am Montag in Essen mitgeteilt habe.Auch im deutschen Markt habe E.ON Rückgänge verzeichnet. Da auch die Ergebnisse im Netzgeschäft gesunken seien, sei das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) des Konzerns um acht Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Euro zurückgegangen. Der Konzernüberschuss sei mit 393 Millionen mehr als halbiert worden, bereinigt habe sich ein Minus von elf Prozent auf 650 Millionen Euro ergeben.Die Jahresprognose habe der Konzern bekräftigt. "Abgesehen vom Sonderfall Großbritannien haben wir im Kerngeschäft eine solide Entwicklung gezeigt. Unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2019 können wir deshalb klar bestätigen. Wir erwarten weiterhin ein bereinigtes EBIT im Bereich von 2,9 bis 3,1 Milliarden Euro. Auch für den bereinigten Konzernüberschuss rechnen wir 2019 weiterhin mit einem Ergebnis von 1,4 bis 1,6 Milliarden Euro. Unseren Dividendenvorschlag von 46 Cent pro Aktie für 2019 bestätigen wir ebenfalls", habe Finanzvorstand Marc Spieker bei der Vorstellung der Ergebnisse des ersten Quartals 2019 erläutert.Die geplante Übernahme des Konkurrenten innogy sehe E.ON im Zeitplan und habe sich zuversichtlich gezeigt, die erforderlichen Genehmigungen in der zweiten Jahreshälfte zu erhalten. Die EU-Kommission prüfe die Übernahme vertieft und wolle bis Ende August darüber entscheiden.Marion Schlegel, Redakteurin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt Anlegern, weiter mit einem Stopp bei 7,80 Euro investiert zu bleiben. Unterstützung erhalte das Papier vom Maitief bei 9,30 Euro sowie der knapp darunter verlaufenden 200-Tage-Linie. (Analyse vom 13.05.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link