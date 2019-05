XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (08.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Zunehmende Unsicherheiten im Handelsstreit, die anstehende Dividendenzahlung und das lanfristig positive Chartbild seien nur drei der vielen Gründe, warum Anleger ausgerechnet jetzt zur E.ON-Aktie greifen sollten. Zudem könnten zwei wichtige Ereignisse die seit Wochen andauernde Lethargie des Titels beenden. Am 13. Mai veröffentliche E.ON die Zahlen zum ersten Quartal 2019 und in den darauf folgenden Tagen schütte der Versorger die Dividende aus.Auch wenn der kurzfristige Chart es nicht vermuten lasse, stehe die E.ON-Aktie kurz vor einem wichtigen Kaufsignal. Der langfristige Chart zeige: E.OMN sei aus dem seit 2008 andauerndem Abwärtstrend ausgebrochen. Aktuell befinde sich das Papier in einem steigenden Dreieck. Diese Formation münde meistens in einem Aufwärtstrend. Im Zusammenhang mit einem wahrscheinlich positivem Newsflow durch die Hauptversammlung könnte dies der E.ON-Aktie neuen Auftrieb verleihen. "Der Aktionär" bleibe weiterhin bullish für den DAX-Titel. Durch die innogy-Fusion sei der Energiekonzern fit für die Zukunft. Die E.ON-Aktie bleibe ein klarer Kauf, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,42 EUR -0,84% (08.05.2019, 13:01)