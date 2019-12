Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (02.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alicia Höfler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der deutsche Versorger habe mit guten Zahlen überrascht. Nach der Übernahme von innogy im September habe sich zwar die Nettoverschuldung um 23 auf 39,6 Mrd. Euro erhöht, aber dies sei nur ein temporärer Effekt hervorgerufen durch die Erstkonsolidierung von innogy-Aktivitäten. Die Bilanzzahlen seien ebenfalls wie die bestätigte Dividende von 0,46 Euro pro Aktie von den Aktionären positiv aufgenommen worden.Die E.ON-Aktie habe im Zuge der Bekanntgabe den Widerstand von 9,29 Euro - das Novemberhoch - überwunden. Jetzt könne das Jahreshoch bei 10,26 Euro in Angriff genommen werden. Abhängig sei der Erfolg der E.ON-Aktie v.a. von der reibungslosen Integration von innogy und den Maßnahmen in Großbritannien. Langfristig dürfte E.ON gut aufgestellt sein, um die Veränderungen in der Energiebranche mitzugehen, so Alicia Höfler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,442 EUR -0,59% (02.12.2019, 13:53)