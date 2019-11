XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,295 EUR +0,97% (29.11.2019, 09:30)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,326 EUR +1,97% (29.11.2019, 09:45)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (29.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Übernahme der früheren RWE-Tochter innogy würden die Schulden des Stromversorgers E.ON steigen. Diese Entwicklung sei auf die Erstkonsolidierung zurückzuführen, habe der Konzern in Essen am Freitag mitgeteilt, und gleiche sich wieder aus, sobald der Teil der erneuerbaren Energien an RWE abgegeben werde. Der Nettoschuldenstand sei im Vergleich zum Vorjahr von 23 auf 39,6 Milliarden Euro gestiegen.Die Integration von innogy laufe nach Plan. Im Zuge der Übernahme erhöhe E.ON auch seine Jahresprognose und erwarte nun ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT) von 3,1 bis 3,3 Milliarden Euro. Der Konzernüberschuss solle jetzt auf 1,45 bis 1,65 Milliarden Euro steigen. Das bereinigte EBIT habe in den ersten neun Monaten bei 2,2 Milliarden Euro gelegen, der Umsatz bei 23,6 Milliarden Euro. Ein Vergleich zum Vorjahr sei schwierig, weil die Zahlen vom Vorjahr nach der innogy-Übernahme nicht angepasst worden seien. Probleme bereite den Essenern weiterhin das britische Vertriebsgeschäft. Gleichzeitig sei im Zuge des Quartalsberichts der Dividendenvorschlag von 0,46 Euro je Aktie bestätigt worden.Gleichzeitig habe sich E.ON zur Restrukturierung der npower-Geschäfte geäußert. "Der Markt in Großbritannien ist derzeit besonders herausfordernd. Wie wir wiederholt betont haben, werden wir alle notwendigen Maßnahmen ergreifen das Geschäft nachhaltig wieder in die Gewinnzone zu führen. Dazu haben wir Vorschläge entwickelt und bereits begonnen, diese mit den britischen Gewerkschaften zu beraten", habe Teyssen erklärt. Zu den Vorschlägen gehöre unter anderem, dass die Privat- und kleineren Gewerbekunden von npower künftig von E.ON UK auf einer gemeinsamen IT-Plattform betreut würden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: