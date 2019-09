Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (13.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Bereits in der kommenden Woche könnte E.ON die Übernahme von innogy abschließen. Die Integration des Rivalen, der in etwa genau so groß sei wie der DAX-Konzern selbst, dürfte aber große Herausforderungen bereithalten. Die wichtigsten Personalentscheidungen sollten mittlerweile getroffen sein - sehr zum Missfallen der innogy-Leute. Wie das "Handelsblatt" berichtet habe, werde kein einziger innogy-Vorstand in die Führung des fusionierten Konzerns übernommen. Das komme durchaus überraschend: Schließlich wäre es mit der Übernahme bekannter Gesichter voraussichtlich leichter geworden, die Vorbehalte bei den innogy-Mitarbeitern auszuräumen.Die Personalentscheidungen würden Brisanz bergen. Doch die größte Herausforderung bei der innogy-Übernahme werde die Integration des kriselnden Vertriebsgeschäfts in Großbritannien. Auch wenn sich die E.ON-Aktie zuletzt etwas erholt habe, gelte deshalb weiterhin: Branchenfavorit des "Aktionärs" bleibe RWE. Wer bei E.ON investiert sei, bleibe dabei. Der Stoppkurs liege weiterhin bei 7,80 Euro, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,821 EUR +0,58% (13.09.2019, 12:31)