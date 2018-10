XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,492 EUR -0,06% (25.10.2018, 14:05)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,501 EUR +1,36% (25.10.2018, 14:19)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (25.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.In der neuen Energiewelt fokussiere sich E.ON nach dem Mega-Deal mit RWE künftig auf Stromnetze und Kundendienstleistungen. Aktuell sei der Konzern aber auch noch in der Energieerzeugung tätig. Viele internationale Investoren würden hier aber von der politischen Situation in Deutschland abgeschreckt.Bis Mitte 2019 möchten E.ON und RWE die kartellrechtliche Freigabe für den Innogy-Deal erhalten. Dann trenne sich der Konzern auch vom langjährigen Kerngeschäft, der Energieerzeugung. Sollten ausländische Anleger die deutsche Versorgerbranche tatsächlich meiden, werde E.ON aber wohl auch künftig in Sippenhaft genommen. Eine klare Strategie der Bundesregierung bei der Energiewende wäre deshalb umso wichtiger.Die Charttechnik bei E.ON habe sich in den vergangenen Tagen im schwachen Gesamtmarkt kaum verschlechtert. Jedoch würden noch immer die Impulse für den Ausbruch über die Hürde bei 8,70 Euro fehlen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: