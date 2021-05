XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,993 EUR -4,68% (20.05.2021, 09:52)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (20.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Beim Blick auf den Kurszettel sehe es für E.ON-Anleger am Donnerstag nicht gut aus. Mit einem Minus von rund 4% sei der Versorger der schwächste Wert im DAX und gebe einen Teil der jüngsten Gewinne wieder ab. Panik sei deshalb jedoch nicht angesagt, der Kursabschlag habe einen einfachen Grund: Nach der Hauptversammlung am Mittwoch werde die E.on-Aktie heute ex-Dividende gehandelt. 47 Cent je Aktie würden an die Anleger ausgeschüttet. Auf Basis des gestrigen Schlusskurses entspreche dies einer satten Rendite von 4,5%. Der Kursabschlag falle aktuell geringer aus. Das bedeute: Eigentlich notiere die E.ON-Aktie heute sogar im Plus.Die Dividendenjäger kämen bei E.ON voll auf ihre Kosten. Durch die Sektorrotation hin zu Value-Aktien mache auch die Kursentwicklung des Versorgers wieder Spaß. Anleger sollten das Momentum nutzen und die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2021)Börsenplätze E.ON-Aktie:Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:10,036 EUR -4,31% (20.05.2021, 10:07)