Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,218 EUR +0,55% (20.11.2018, 15:57)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (20.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) dabei zu bleiben.Seit Beginn des Absturzes Anfang Oktober habe der DAX fast zehn Prozent verloren. Der Versorgertitel hingegen notiere gut fünf Prozent höher als zum damaligen Zeitpunkt. E.ON sei damit neben Merck und der Deutschen Telekom einer von lediglich drei Werten im DAX, die seit Anfang Oktober ein grünes Vorzeichen aufweisen würden.Seit der Sprung über die hart umkämpfte Hürde bei 8,70 Euro gelungen sei, strebe die E.ON-Aktie kontinuierlich weiter nach oben. Dank des Rückenwinds der starken Zahlen sei mittlerweile auch die wichtige 200-Tage-Linie schnell überwunden worden. Selbst das Hoch von Anfang Juli bei 9,95 Euro sei nun nicht mehr weit entfernt. Und da defensive Aktien inzwischen wieder in seien, scheine es durchaus wahrscheinlich, dass auch diese Marke zeitnah getestet werden könne.Gewinne im schwachen Marktumfeld: E.ON mache das möglich. Investoren sollten deshalb kein Stück aus der Hand geben und die Gewinne laufen lassen. Langfristig würden die Aussichten dank des Innogy-Deals ohnehin stimmen. Die Position sollte unverändert mit einem Stopp bei 7,80 Euro abgesichert werden, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.11.2018)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,262 EUR +0,61% (20.11.2018, 15:44)