Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,268 EUR -0,07% (10.12.2021, 10:50)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,276 EUR -0,28% (10.12.2021, 10:35)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (10.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die E.ON-Aktie habe sich im nervösen Marktumfeld zuletzt Stück für Stück nach oben gearbeitet. Das 52-Wochen-Hoch bei 11,43 Euro und das Mehrjahreshoch bei 11,56 Euro seien wieder in greifbare Nähe gerückt. Derweil arbeite der Konzern am Umbau, das Geschäft mit Fernwärme könnte laut Medienberichten verkauft werden.Während E.ON zuletzt angekündigt habe, bis 2026 rund 27 Mrd. Euro in das Kerngeschäft zu investieren, sollten Randaktivitäten im Volumen von 2 bis 4 Mrd. Euro verkauft werden. Die Fernwärme gelte laut "Handelsblatt" als Kandidat dafür, v.a. Finanzinvestoren dürften interessiert sein. Da allerdings noch nicht klar sei, wie eine mögliche selbstständige Fernwärmeeinheit genau aussehe, sei eine Bewertung bisher kaum abschätzbar.E.ON habe das Fernwärmegeschäft im Rahmen des innogy-Deals mit RWE übernommen und betreibe dabei kleine Heizkraftwerke sowie Leitungen, die die Fernwärme zu den Kunden transportieren würden. Das Netz habe eine Länge von insgesamt 5.000 Kilometern und binde 4.100 Erzeugungsanlagen in insgesamt 14 Ländern ein. Zum Vergleich: Das Stromnetz habe eine Gesamtlänge von 1,2 Mio. Kilometer, beim Gasnetz seien es 150.000 Kilometer.Ein verstärkter Fokus auf das Kerngeschäft dürfte an der Börse gut ankommen. Interessenten für einen möglichen Verkauf sollte es ausreichend geben. Charttechnisch stehe die E.ON-Aktie zudem vor einem Kaufsignal. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, auch konservative Neueinsteiger könnten zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link