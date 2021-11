Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,056 EUR -0,18% (26.11.2021, 12:15)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,002 EUR -0,51% (26.11.2021, 12:00)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (26.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Während die neue südafrikanische Corona-Variante an der Börse für einen deutlichen Abverkauf sorge, halte sich die E.ON-Aktie am Freitag sehr stabil. Der Versorger notiere weiter im Bereich der 11-Euro-Marke und damit etwa in der Mitte des bereits seit August gültigen Seitwärtskorridors. Goldman Sachs bleibe aber optimistisch, dass es bald wieder nach oben gehe.Die sehr ambitionierten Klimaziele der neuen deutschen Regierung bis zum Jahr 2030 beinhalteten zwar Umsetzungsrisiken, dürften den Energieversorgern aber einen deutlichen Schub geben, so Analyst Alberto Gandolfi. Er sehe E.ON als Profiteur der für diesen Zeitraum geplanten staatlichen Investitionen von schätzungsweise fast 200 Milliarden Euro in Wind- und Solarenergie. Das Kursziel laute 13 Euro, die Einstufung bleibe auf "buy".Für steigende Kurse könne die Kaufempfehlung nicht sorgen. Als traditionell defensiver Wert schlage sich die E.ON-Aktie im schwachen Marktumfeld aber gut. Sollte die Risikoaversion bei den Anlegern weiter zunehmen, dürfte das den Versorger noch stärker zurück in den Fokus rücken.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link