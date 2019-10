XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

ISIN E.ON-Aktie:

WKN E.ON-Aktie:

Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (11.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die Übernahme von innogy sei genehmigt und sorge für drastische Veränderungen in der deutschen Energiewelt. Für E.ON bedeute der Deal aktuell allerdings vor allem viel Arbeit. Zumindest die Führungsfrage bei der neuen Tochter sei nun vorerst geklärt worden. Lösungen aus den eigenen Reihen sollten hier für Ruhe sorgen.Die Bestellung des bisherigen innogy-Chefs Uwe Tigges sei inzwischen in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden. Als Nachfolger sei E.ON-Manager Leonhard Birnbaum berufen worden. Dieser behalte gleichzeitig auch seine Funktion bei E.ON, in der er die Integration von innogy verwirklichen solle. innogy-Finanzchef Bernhard Günther bleibe derweil im Amt und verantworte künftig auch das Personalressort.E.ON-Chef Johannes Teyssen sei derweil zum Aufsichtsratschef von innogy gewählt worden. Vorgänger Erhard Schipporeit habe genau wie drei weitere Vertreter der Anteilseigner sein Mandat im Aufsichtsrat niedergelegt.Die E.ON-Aktie bleibt eine Halteposition, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: