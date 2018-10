Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,501 EUR -0,61% (23.10.2018, 15:46)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (23.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Das schwache Marktumfeld verhindere am Dienstag, dass der DAX-Titel einen neuen Ausbruchsversuch starte. Um die Hürde bei 8,70 Euro zu knacken, brauche es bei E.ON neue Impulse. Dafür könnten die Q3-Zahlen (14.11.) sorgen, die mit Spannung erwartet würden. Interessant werde es aber bereits einen Tag vorher, denn schon am 13.11. werde die künftige Tochter Innogy Einblick in die Bücher gewähren. Würden die Ergebnisse jeweils positiv ausfallen, könnte spätestens dann der Startschuss für den Ausbruch aus dem Seitwärtstrend erfolgen und die neue Attacke auf die 10,00-Euro-Marke erfolgen.E.ON werde sich als Energiedienstleister neu positionieren. Es sei allerdings wichtig, dass bis zum Abschluss des Innogy-Deals auch die alten Geschäfte gut laufen würden.Für Konservative bleibe die E.ON-Aktie interessant. Engagierte Anleger sollten den Stopp bei 7,80 Euro im Auge behalten. Im schwachen Marktumfeld sollten Neueinsteiger aber auf ein frisches Kaufsignal warten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.10.2018)