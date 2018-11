XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,453 EUR -3,35% (06.11.2018, 11:06)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,442 EUR -3,71% (06.11.2018, 11:20)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (06.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.In den letzten Wochen habe sich bei E.ON relativ wenig getan. Während die Turbulenzen am Gesamtmarkt bei vielen Aktien für große Ausschläge gesorgt hätten, seien die Bewegungen beim Versorger überschaubar gewesen. Doch jetzt werde es spannend, die Aktie müsse das neue Kaufsignal bestätigen.Schon Ende der letzten Woche habe der Titel den kurzfristigen Abwärtstrend bei 8,55 Euro überwunden. Am Montag sei dann erstmals seit Wochen der Sprung über den horizontalen Widerstand bei 8,70 Euro gelungen - ein starkes Kaufsignal. Doch heute könne die Aktie den Ausbruch nicht bestätigen.Die Aktie trage heute vielmehr die rote Laterne im DAX. Aus charttechnischer Sicht sei das ein deutlicher Rückschlag. Bei einem nachhaltigen Ausbruch wäre nur die 200-Tage-Linie bei 8,98 Euro als näherer Widerstand verblieben. Doch nun müssten Investoren den Blick auch wieder auf den eigentlich bereits gebrochenen Abwärtstrend richten. Nach unten wäre dann ein erneuter Test der massiven Unterstützung bei 7,90 Euro möglich.Neueinsteiger warten deshalb bei der E.ON-Aktie weiter ab - wer investiert ist, beachtet unverändert den Stopp bei 7,80 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: