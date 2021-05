Börsenplätze E.ON-Aktie:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (08.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Seit Anfang April habe der deutsche Versorger bereits einen neuen Chef. Am kommenden Dienstag, 11. Mai, stelle E.ON zum ersten Mal unter neuer Führung die Quartalsergebnisse vor. Experten würden mit einem soliden Jahresstart rechnen. Im Vorfeld lohne sich ein Überblick, was es beim DAX-Konzern derzeit sonst noch zu beachten gebe.Das Tauschgeschäft mit dem früheren Konkurrenten RWE habe in den letzten Jahren für viel Aufsehen gesorgt. Zuletzt sei in dieser Hinsicht für E.ON jedoch alles nach Plan gelaufen, das Thema dürfte also langsam erledigt sein. Ein guter Zeitpunkt für einen Schlussstrich. Den habe der frühere Konzernchef Johannes Teyssen auch gezogen und das Ruder zum 1. April übergeben. In der kommenden Woche stelle das erste Mal der neue Vorstandschef Leonhard Birnbaum die Quartalsergebnisse vor. Birnbaum sei bereits seit 2013 Mitglied des E.ON-Vorstands.Sein erster Coup dürfte auch ein angenehmer werden, sein Vorgänger habe alles gut vorbereitet: Im März habe der Energiekonzern bereits einen optimistischen Ausblick für das laufende Jahr 2021 gegeben. Ausgehend von den Fortschritten bei der Integration von innogy und den positiven Entwicklungen in der Kernenergie und im Großbritannien-Geschäft erwarte der Konzern ein steigendes Ergebnis für 2021. Und auch in den Folgejahren solle es aufwärts gehen. In Großbritannien habe E.ON 2020 den Umschwung geschafft: Schneller als erwartet werde das Ergebnis in dieser Sparte in diesem Jahr mit mehr als 100 Mio. GBP wieder positiv zum Ergebnis beitragen, habe der DAX-Konzern angekündigt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link