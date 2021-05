Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,372 EUR +2,35% (05.05.2021, 16:15)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,344 EUR +2,29% (05.05.2021, 16:01)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (05.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld zähle die E.ON-Aktie am Mittwoch noch zu den stärksten Werten im DAX. Erstmals seit September vergangenen Jahres könne sich die Aktie nachhaltig von der 10-Euro-Marke lösen. Für Schwung habe eine optimistische Studie des Bankhauses Metzler gesorgt, das jetzt zum Kauf rate.Analyst Guido Hoymann habe E.ON von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel massiv von 9,40 auf 13,00 Euro angehoben. Er gehe davon aus, dass die Impulse durch die Integration von innogy die Probleme bei steigenden Zinsen und gleichzeitig hohen Schulden mehr als kompensieren würden und rechne deshalb damit, dass E.ON die Prognose auf das obere Ende der bisherigen Zielspanne einengen werde.Die E.ON-Aktie habe sich inzwischen deutlich von den Tiefs Anfang März gelöst. Mit dem Sprung zurück in zweistellige Kursregionen habe sich das Chartbild nun weiter aufgehellt. Nächste Ziele seien aus charttechnischer Sicht nun das Nach-Corona-Hoch bei 10,81 Euro sowie das 2020er Hoch bei 11,56 Euro.