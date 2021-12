Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,08 EUR +0,58% (23.12.2021, 15:21)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,066 EUR +0,20% (23.12.2021, 15:07)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (23.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe im schwachen Marktumfeld zuletzt eine beeindruckende Relative Stärke gezeigt. Die E.ON-Aktie notiere so hoch wie seit 2015 nicht mehr und profitiere u.a. von den steigenden Strompreisen. Daran dürfte sich so schnell nichts ändern. Doch wie gehe es mit dem Versorgertitel 2022 weiter?28 Experten würden sich derzeit regelmäßig mit E.ON beschäftigen. 20 davon würden zum Kauf raten, dem stünden nur drei Verkaufsempfehlungen gegenüber. Zudem laute das Rating fünf Mal "hold". Das durchschnittliche Kursziel von 12,30 Euro liege allerdings lediglich zwei Prozent über dem gegenwärtigen Niveau.Besonders optimistisch gestimmt sei dabei Ingo Becker von Kepler Cheuvreux, der das Kursziel bei 15,00 Euro sehe. Das seien auf dem aktuellen Niveau immerhin etwa 25 Prozent Potenzial. Hingegen sei Tancrede Fulop von Morningstar am skeptischsten eingestellt. Den fairen Wert sehe er bei 9,40 Euro. Mehr als 20 Prozent Kursverlust halte er damit für möglich.Konservative Anleger sind mit der E.ON-Aktie gut beraten und lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link