XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

6,78 EUR -3,38% (15.03.2017, 15:58)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

6,792 EUR -3,56% (15.03.2017, 16:13)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das vor einem fundamentalen Wandel steht: Mit Umsetzung der neuen Strategie wird E.ON sich künftig vollständig auf Erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentrieren. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Gesellschaft soll im zweiten Halbjahr 2016 an die Börse gebracht und mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten werden.



Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten mehr als 56.000 Mitarbeiter von E.ON in vielen Ländern Europas sowie in Russland und Nordamerika einen Umsatz von rund 116 Milliarden Euro. Hinzu kommen gemeinsam mit Partnern geführte Geschäfte in Brasilien und in der Türkei. Im Bereich der Erneuerbaren Energien gehört E.ON zu den weltweit führenden Unternehmen. Rund 33 Millionen Kunden (inkl. 9 Millionen Kunden des Joint Ventures Enerjisa in der Türkei) beziehen Strom und Gas von E.ON. Das breite Stromerzeugungsportfolio von E.ON umfasst rund 45 GW Erzeugungskapazität. (15.03.2017/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktie: ver.di kritisiert weiteren Stellenabbau im E.ON-Konzern - AktiennewsDie Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) kritisiert die Pläne des E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF)-Managements zu weiterem Stellenabbau. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von ver.di:Das Anfang März 2017 vom Konzernvorstand aufgelegte Programm mit dem Namen "Phoenix" sieht vor, zwischen 1.000 und 1.300 Arbeitsplätze zu streichen."Damit will der Konzern auch in neuer Aufstellung die alte, verhängnisvolle Politik des Personalabbaus fortsetzen, der bereits in den zurückliegenden Jahren tausende Arbeitsplätze zum Opfer gefallen sind", betont ver.di-Bundesvorstandsmitglied Andreas Scheidt. Dies sei umso fragwürdiger, als die neue E.ON angetreten sei, sich mit neuen Geschäftsideen auf den Zukunftsmärkten der Energiewende einen guten Platz zu sichern. "Es ist völlig unverständlich, wie ein kontinuierlicher Abbau der Belegschaft und der Aufbau neuer, personalintensiver Geschäftsfelder zusammen gehen können, in Wahrheit schließt das eine das andere aus."Von Stellenstreichungen durch "Phoenix" seien insbesondere Beschäftigten mit administrativen Aufgaben im Energiekonzern betroffen. ver.di fordert das Management auf, seiner sozialen Verpflichtung gerecht zu werden und dafür Sorge zu tragen, dass der Stellenabbau nicht zu sozialen Härten führt.In den zurückliegenden Jahren erfolgte nach Einschätzung von ver.di die notwendige wirtschaftliche Stabilisierung von E.ON fast ausschließlich über Stellenabbau und moderate Vergütungserhöhungen. Es sei an der Zeit, dass auch von den Aktionären Beiträge zur Gesundung des Unternehmens erfolgen. "Die Verantwortung kann nicht einseitig den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aufgebürdet werden", so Scheidt weiter. Durch eine vorrausschauende langfristige Personalpolitik müsse es zudem möglich sein, durch Qualifizierungsmaßnahmen den Wegfall von Arbeitsplätzen zur Ausnahme werden zu lassen.