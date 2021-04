XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,018 EUR +1,80% (19.04.2021, 13:33)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (19.04.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktie testet Jahreshochs - AktiennewsDie Aktie von E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) eröffnet am Montag höher und testet die Jahreshochs bei 10,07 Euro, so die Experten von XTB.Seit Anfang des Monats konsolidiere der Kurs, nachdem am 19. März eine starke Impulswelle eingeleitet worden sei und die Aktie dabei rund 15% an Wert gewonnen habe. Der dynamische Anstieg sei nach dem Ausbruch aus dem fallenden Keil und dem Bruch über die Nackenlinie der inversen SKS-Formation erfolgt. Das Hoch vom Juli 2020 bei 10,08 Euro und das Hoch aus dem Jahr 2020 bei 11,56 Euro würden potenzielle Kursziele darstellen. Unterhalb der Kurzone bei 9,80 Euro könnte wiederum schnell eine Korrektur drohen.Börsenplätze E.ON-Aktie:10,03 EUR +1,90% (19.04.2021, 13:48)