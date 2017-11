ISIN E.ON-Aktie:

E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (22.11.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die Übernahme der E.ON-Tochtergesellschaft Uniper durch den finnischen Wettbewerber Fortum bleibe umstritten. Weiterhin treffe das Angebot über 22 Euro je Aktie beim MDAX-Konzern auf Ablehnung. Inzwischen habe Vorstandschef Klaus Schäfer aber zumindest seine Gesprächsbereitschaft signalisiert.Es sei ein gutes Zeichen, dass Uniper Gespräche mit Fortum führe. Da E.ON seinen Anteil verkaufen werde, müsse die Zukunft des Konzerns geklärt werden. Vorerst dürfte der Titel aber in der Seitwärtsrange gefangen bleiben. Investoren sollten deshalb auf die Mutter E.ON setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Der Konzern ziehe einen Schlussstrich unter das konventionelle Geschäft, habe die Bilanz aufpoliert und sei nun gut gewappnet für die Herausforderungen der neuen Energiewelt. (Analyse vom 22.11.2017)XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,889 EUR +0,75% (22.11.2017, 16:09)Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,833 EUR -0,18% (22.11.2017, 16:23)