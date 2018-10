Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,569 EUR +0,18% (31.10.2018, 18:13)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (31.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) langfristig sehr interessant für konservative Anleger.Die E.ON-Aktie starte im freundlichen Marktumfeld die nächste Attacke auf die wichtige Widerstandszone zwischen 8,55 und 8,70 Euro. Ein zeitnaher Ausbruch scheine durchaus möglich. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg würden aktuell 19 Analysten zum Kauf der E.ON-Aktie raten und kein Einziger rate zum Verkauf. Im Durchschnitt würden die Analysten den fairen Wert für die E.ON-Aktie bei 10,65 Euro sehen.Das Votum der Experten zeige, dass die E.ON-Aktie auf dem derzeitigen Niveau attraktiv bewertet sei. Das Rückschlagrisiko sei gering. Der Aktienexperte von "Der Aktionär" verweise auf die anstehende Innogy-Übernahme und den künftigen Fokus auf Stromnetze und Kundendienstleistungen, was der E.ON SE Gewinne bringen werde.Langfristig bleibt die E.ON-Aktie für Konservative sehr interessant, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Sollte der E.ON-Aktie nun das charttechnische Kaufsignal gelingen, könnten auch Neueinsteiger wieder zugreifen. Mit dem Ausbruch aus dem Seitwärtskorridor wäre der Weg bis zur 10-Euro-Marke frei. Der Stopp werde unverändert bei 7,80 Euro gesehen. (Analyse vom 31.10.2018)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,556 EUR +0,45% (31.10.2018, 17:35)