XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,087 EUR +0,07% (29.12.2017, 11:30)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,095 EUR +0,28% (29.12.2017, 11:45)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (29.12.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Energieversorgers E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) an Bord zu bleiben.Seit der Gewinnwarnung des Konkurrenten Innogy sei die E.ON-Aktie deutlich unter Druck geraten. Sie konsolidiere weiterhin im Bereich knapp über 9,00 Euro.Die Atomtochter Preussen-Elektra habe sich vor Gericht gegen den belgischen Wettbewerber Electrabel durchgesetzt. E.ON zufolge werde sich das Urteil positiv auf den Konzernüberschuss und die Nettoverschuldung auswirken. Das bereinigte Nettoergebnis und der bereinigte Konzernüberschuss würden aber unberührt bleiben.Nach den bisherigen Erfolgen im laufenden Jahr helle sich die finanzielle Situation des Versorgers mit der Abnahme der Nettoverschuldung weiter auf. Mit gutem Newsflow sollte eine neue Attacke auf die 10-Euro-Marke jedoch bald möglich sein.Anleger bleiben an Bord und belassen den Stopp bei 7,80 Euro, so Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen E.ON-Aktienanalyse. (Analyse vom 29.12.2017)Börsenplätze E.ON-Aktie: