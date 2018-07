Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,65 EUR +0,37% (16.07.2018, 11:35)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (16.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktie: E.ON baut um - AktienanalyseE.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) baut um, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Mit dem Konkurrenten RWE hätten sich die Essener im März auf eine Neuordnung der Geschäfte geeinigt. E.ON übernehme das Netz und den Vertrieb an den Kunden, während RWE den Strom aus konventionellen und erneuerbaren Energien als Produzent liefere. Die erste Frist des Angebots von E.ON an die Aktionäre von Innogy sei vorbei. 5,5 Prozent der Aktien seien übergeben worden, wodurch der Anteil von E.ON an Innogy auf 82,3 Prozent steigen würde. In dem folgenden Annahmezeitraum bis 25. Juli könnten Innogy-Aktionäre noch ihre Aktien für einen Preis von 38,40 Euro andienen.Im Chart habe die E.ON-Aktie Anfang Juli ein Verlaufshoch bei 9,95 Euro erreicht, habe in den folgenden Tagen aber erneute Verluste verbuchen müssen, die zur Bestätigung der Unterstützungszone um 9,60 Euro geführt hätten. Ein Tief habe die Aktie in der letzten Woche bei 9,54 Euro markiert und sich dadurch am Hoch von Mitte Juni bei 9,53 Euro befunden. Den Supportbereich könnte die Aktie nun auch aus technischer Sicht zur Richtungsänderung und wiederum für steigende Notierungen nutzen. Über das eingangs genannte Hoch hinaus könnte dann ein weiteres Kursziel auf kurze Sicht am Novemberhoch bei 10,81 Euro liegen, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 16.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,624 EUR +0,24% (16.07.2018, 11:20)