Laut International Energy Agency seien die durchschnittlichen Lithium-Batteriepreise zwischen 2010 und 2019 um über 87 Prozent gesunken. Die Experten würden erwarten, dass sich dieser Trend weiter fortsetze und die Preise für Lithium-Batterien bis 2023 aufgrund von Skaleneffekten auf 100 $/kWh sinken würden. Laut European Association of Electrical Contractors könnten in der Elektrofahrzeugindustrie sogar doppelt so viele Arbeitsplätze geschaffen werden, wie durch das Ende von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor verloren gehen würden.



Es sei wenig überraschend, dass die hohen Wachstumsraten im Markt für Elektroautos das Interesse von Investoren wecken würden. Doch wie könnten Anleger am besten in das Thema einsteigen? Aus Sicht der Experten sei es wichtig, sich auch auf die Unternehmen zu konzentrieren, die wettbewerbsfähige Batterien herstellen würden, und sich nicht auf die Nutzer von Batterien oder die Anbieter von Sekundärdienstleistungen zu beschränken.



Die Wertschöpfungskette von Elektroautos bestehe aus verschiedenen Segmenten: von der Herstellung von Batterien über Ladestationen, Antriebssysteme, Komponenten bis hin zu elektrischer Hardware. Viele dieser Segmente seien weniger disruptiv als die Batterietechnologie selbst. Einige Hersteller könnten einfach ihre bestehenden Komponenten an die Anforderungen von Elektrofahrzeugen anpassen, ohne innovative Technologien einzusetzen. Beispielsweise könnten Infotainment-Systeme sowohl in Elektro- als auch in Verbrennungsmotor-Fahrzeugen verwendet werden. Aus Sicht der Experten sei es deshalb entscheidend, zwischen Neben- und Hauptakteuren in der Branche zu unterscheiden.



Beispiel China: Es gebe mehr als 400 registrierte Hersteller von Elektrofahrzeugen und ein noch größeres Ökosystem von Produzenten von Autoteilen und -komponenten. Aber die meisten dieser Unternehmen würden sich auf eine sehr kleine Anzahl von Batterieherstellern verlassen - eine Marktstruktur, die sich kaum vom Rest der Welt abhebe. Laut dem Analysehaus Clean Horizon gebe es nur etwa siebzig Unternehmen weltweit, die wettbewerbsfähige Batterietechnologie herstellen würden. Und die Nachfrage sei groß. Laut GlobalData, einem Datenanalyse und Beratungsunternehmen, seien 115 Lithium-Batterie-Fabriken weltweit geplant. Die Erfolgschancen seien nach Meinung der Experten aber begrenzt. Kurz- bis mittelfristig könnte der größte Teil der Nachfrage, unabhängig davon, woher sie komme, auf nur wenige Batteriehersteller entfallen.



Der Markt für Elektrofahrzeuge wachse stark. Dabei sei wichtig zu unterscheiden, welche Unternehmen tatsächlich disruptive Technologien herstellen und damit eine führende Position im Markt einnehmen und welche Akteure nur auf der grünen Welle mitschwimmen würden. Das sei insbesondere bei Batterieherstellern entscheidend. (17.06.2021/ac/a/m)





