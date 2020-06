Kein traditioneller Sektor oder keine Klassifikation spiegle diesen wachsenden Markt vollständig wider. Legal & General Investment Management habe deshalb den Solactive Ecommerce Logistics Index konzipiert, der sich auf die wichtigsten Wachstumsvertikalen wie Lagerhäuser, Fulfillment-Zentren, Lieferung auf der letzten Meile und die Technologieunternehmen konzentriere, welche die E-Commerce-Logistik ermöglichen würden.



Der Index sei dynamisch und anpassungsfähig für aufkommende Trends: Eine neue Entwicklung sei beispielsweise die On-Demand-Bestellung und -Lieferung, die durch Technologie und größere Konnektivität ermöglicht würden.



Der Index umfasse unter anderem JD.com (ISIN US47215P1066/ WKN A112ST) (+55% Wertentwicklung im laufenden Jahr), Zalando (ISIN DE000ZAL1111/ WKN ZAL111) (40%) und Ocado (ISIN GB00B3MBS747/ WKN A1C2GZ) (60%). Ihnen allen sei gemeinsam, dass sie alle stark in ihre Netzwerke und in Technologie investiert hätten: JD.com habe beispielsweise intelligente Hubs gebaut, etwa einen in China mit 500.000 Quadratmeter Fläche, der 1,6 Millionen Bestellungen pro Tag bearbeiten könne. Der Gesamtindex bleibe diversifiziert und konzentriere sich eher auf das Wachstum des Themas als auf einzelne Aktien und ihr individuelles Potenzial.



Darüber hinaus sollten Anleger das Gesamtwachstum des Marktes und nicht die kurzfristige Performance der Unternehmen beachten, während eine Neugewichtung und Gleichgewichtung dazu beitragen würden, aktienspezifische Risiken und erhöhte Bewertungen bestimmter Bestandteile zu bewältigen.



Letztens würden alle versuchen, die gleichen Herausforderungen zu lösen, um den elektronischen Handel effizienter und widerstandsfähiger zu machen, aber jeder verfolge einen anderen Ansatz mit unterschiedlichen Zielmärkten (Zalando in der Modebranche, zum Beispiel, und Ocado bei Lebensmittelgeschäften).



Bis heute habe der Solactive Ecommerce Logistics-Index den MSCI World-Index um mehr als sieben Prozent übertroffen und sei in absoluten Zahlen um etwa vier Prozent gestiegen; auch mitten in der Corona-Krise habe sein Rückgang unter dem des MSCI-World-Index gelegen. (23.06.2020/ac/a/m)





