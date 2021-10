Tradegate-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:

1,135 EUR +7,08% (26.10.2021, 10:04)



ISIN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

DE000A0V9L94



WKN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

A0V9L9



Ticker-Symbol EYEMAXX Real Estate-Aktie:

BNT1



Kurzprofil EYEMAXX Real Estate AG:



Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Der angestammte Geschäftsbereich ist die Realisierung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen.



Neue Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen in Deutschland, sowie Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem Logistik und nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich, sowie den aussichtsreichsten Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien.



Neben der reinen Projektentwicklung werden auch teilweise gut rentierende Immobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.



Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com. (26.10.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EYEMAXX Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Immobilienentwicklers EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) und senken das Kursziel von 3,50 auf 0,60 Euro.Das Unternehmen habe am Montag in einer Ad-Hoc Mitteilung bekannt gegeben, dass die 26. Oktober fällige Zinszahlung für die 2018/2023 Anleihe nicht fristgerecht gezahlt werden könne, da das Unternehmen nicht über genügen flüssige Mittel für die rund 1,5 Mio. Euro große Zahlung verfüge. Das Management begründe dies mit noch nicht eingegangenen Zahlungsflüssen aus bereits verkauften Projekten im mittleren einstelligen Millionenbereich sowie deren gescheiterte Refinanzierung.Außerdem habe das Unternehmen den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019/20, welches vor rund einem Jahr am 31. Oktober 2020 geendet habe, bis dato noch nicht veröffentlichen können. Auch wenn die im Juli veröffentlichten Halbjahreszahlen auf einen solideren Jahresverlauf gedeutet hätten, hätten diese Zahlen ohne die testierten 2019/20 GuV- und Bilanzzahlen eine unzureichende Aussagekraft.Bis die Analysten von SRC Research ein eindeutigeres Bild über die Situation des Unternehmens hinsichtlich des Geschäftsbericht 2019/20, der Liquiditätssituation und des finanziellen Rückhalts durch Banken und den Kapitalmarkt hinsichtlich Projektfinanzierungen bekämen, würden sie ihre GuV-Schätzungen vorerst aussetzen. Sie würden davon ausgehen, dass das Marktsentiment und das Vertrauen der Investoren durch die heutige Meldung und die Geschehnisse der vergangenen Monate deutlich gelitten habe. Für den Moment würden sie ihr Kursziel deutlich von 3,50 Euro auf nunmehr 0,60 Euro reduzieren, da sie einen möglichen Wert des Eigenkapitals in einem Restrukturierungs- oder Zerschlagungsszenario von unter 5 Mio. Euro nicht ausschließen würden.