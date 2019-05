Börsenplätze EYEMAXX Real Estate-Aktie:



Kurzprofil EYEMAXX Real Estate AG:



Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Der angestammte Geschäftsbereich ist die Realisierung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen.



Neue Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen in Deutschland, sowie Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem Logistik und nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich, sowie den aussichtsreichsten Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien.



Neben der reinen Projektentwicklung werden auch teilweise gut rentierende Immobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.



Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - EYEMAXX Real Estate-Aktienanalyse von Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienentwicklers EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) unverändert zu kaufen.EYEMAXX Real Estate AG habe im abgelaufenen Geschäftsjahr das Volumen der Projektpipeline weiter ausgebaut. Zusammen mit den nach dem Bilanzstichtag neu hinzugekommenen Projekten belaufe sich das aktuelle Projektvolumen auf rund 1,00 Mrd. EUR, wovon zwei Projekte in Berlin (Vivaldi-Höfe und Sonnenhöfe) sowie ein Projekt in Mannheim (Postquadrat Mannheim) rund die Hälfte des Gesamtvolumens ausmachen würden. Zuletzt sei aber EYEMAXX in der Lage gewesen, die hohe Volumenkonzentration auf diese drei Großprojekte deutlich zu verringern. Seit Beginn des abgelaufenen Geschäftsjahres 2017/2018 seien unter anderem ein Gewerbeimmobilienprojekt in Bamberg (Volumen: 60 Mio. EUR), ein Wohnimmobilienprojekt in Wien (Volumen: 50 Mio. EUR), ein Büroprojekt in Offenbach (Volumen: 59 Mio. EUR) sowie ein Wohn- und Gewerbeprojekt in Berlin (Volumen: 34 Mio. EUR) neu hinzugekommen.Die operative Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahres 2017/2018 sei, wie auch schon in den vorhergehenden Geschäftsjahren insbesondere von den Beteiligungserträgen der Projektgesellschaften, bei denen weitere Projektfortschritte erreicht worden seien, geprägt gewesen. Zusammen mit den Bewertungserträgen der konsolidierten Projektgesellschaften sowie der weiteren Mieterlössteigerungen habe sich die Gesamtleistung auf 26,52 Mio. EUR verbessert (VJ: 23,58 Mio. EUR) und habe damit genau im Rahmen der Analystenprognose gelegen.Das EBIT habe sich im Vergleich dazu mit 14,44 Mio. EUR (VJ: 14,25 Mio. EUR) zwar vergleichsweise konstant entwickelt, dies habe insbesondere an fehlenden sonstigen betrieblichen Ergebnisbeiträgen gelegen. Nach wie vor verfüge EYEMAXX dabei mit einer EBIT-Marge in Höhe von 54,4% (VJ: 60,4%) über ein hohes Rentabilitätsniveau, was einerseits auf die auskömmlichen Projekt-ROIs sowie unter anderem auf die Gesellschaftsstruktur, mit einem hohen Anteil an margenstarken Beteiligungserträgen, zurückzuführen sei. Inklusive Zinserträge weise die Gesellschaft dabei einen Zinsdeckungsgrad von 3,0 auf.Die erheblich ausgeweitete Projektpipeline liefere eine umfangreiche Basis für die künftige Geschäftsentwicklung. Nach Ansicht der Analysten dürfte sich das aktuelle Projektvolumen in den kommenden Jahren konstant entwickeln, wobei fertiggestellte und übergebene Projekte durch Neue ersetzt werden dürften. Für die kommenden Geschäftsjahre rechne der Analyst, im Zuge der sukzessiven Realisierung der Projektpipeline, mit einem weiteren Anstieg der Gesamtleistung und analog dazu des operativen Ergebnisses. Bei unterstellten Projekt-ROIs zwischen 15% und 20% sollte EYEMAXX die Gesamtleistung auf jährlich über 30 Mio. EUR anheben. Bei einem konstant hohen Rentabilitätsniveau würden die Analysten mit einem Anstieg des EBIT in ihrer letzten konkreten Schätzperiode auf nahezu 18 Mio. EUR rechnen.In ihrem DCF-Bewertungsmodell hätten die Analysten, insbesondere als Folge der ausgeweiteten Projektpipeline, ein neues Kursziel in Höhe von 21,70 EUR (bisher: 21,50 EUR) ermittelt.Ausgehend vom aktuellen Kursniveau vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, der EYEMAXX Real Estate-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 20.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link