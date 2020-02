Tradegate-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:

9,60 EUR +1,48% (18.02.2020, 17:52)



ISIN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

DE000A0V9L94



WKN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

A0V9L9



Ticker-Symbol EYEMAXX Real Estate-Aktie:

BNT1



Kurzprofil EYEMAXX Real Estate AG:



Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Der angestammte Geschäftsbereich ist die Realisierung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen.



Neue Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen in Deutschland, sowie Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem Logistik und nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich, sowie den aussichtsreichsten Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien.



Neben der reinen Projektentwicklung werden auch teilweise gut rentierende Immobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.



Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com. (18.02.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EYEMAXX Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienentwicklers EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1), senken aber das Kursziel von 17 auf 15 Euro.Am gestrigen Abend habe EYEMAXX per Adhoc-Nachricht gemeldet, dass eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht durch Ausgabe von 880 Tausend neuen Aktien zu einem Preis von 9,00 Euro geplant sei, die in den nächsten Wochen stattfinden werde. Dadurch werde das Eigenkapital des Unternehmens mit Bruttoerlösen von knapp 8 Mio. Euro signifikant gestärkt. Erst vor einigen Tagen am 7. Februar habe die Gesellschaft vermelden müssen, das im Jahresabschluss 2018/2019 ein negativer Einmaleffekt aus der Abwertung von Logistik-Liegenschaften und Grundstücken in Serbien im Rahmen der bevorstehenden Veräusserung von großen Teilen des dortigen Portfolios in Höhe von rund 11,0 Mio. Euro vorkommen werde. Dadurch werde der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr nicht steigen, wie die Analysten von SRC Research eigentlich erwartet hätten, sondern um rund 10% bis 20% geringer ausfallen und lediglich in einer Range von 5,5 Mio. Euro bis 6,7 Mio. Euro liegen werde. Bemerkenswert sei, dass bereits am 26. September über die erfolgreiche Unterzeichnung eines Letter of Intent zu diesem Deal und über einen "sehr erfolgreichen Abschluss" gesprochen worden sei, der aber höchstens den Cash Flow aus der Transaktion und der Wertsteigerung seit dem Start der Aktivitäten in Serbien meinen könne, aber nicht das Ergebnis der laufenden Gewinnrechnung, da die Objekte bereits wesentlich höher in den eigenen Büchern gestanden hätten.Nach den guten Halbjahresergebnissen und der langen Liste von vielversprechenden Projekten im Residential-Bereich in Deutschland und Österreich wirke der jüngste Newsflow ernüchternd. Auch die nun vorgenommene Kapitalerhöhung finde nach Erachten der Analysten von SRC Research zu einem eher niedrigen Preis statt.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, behalten auf dem geringen Kursniveau von unter 10 Euro ihr "buy"-Rating für die EYEMAXX Real Estate-Aktie, reduzieren aber ihr Kursziel von 17 auf 15 Euro. (Analyse vom 18.02.2020)Börsenplätze EYEMAXX Real Estate-Aktie:Xetra-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:9,80 EUR -2,49% (18.02.2020, 17:36)