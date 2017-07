Tradegate-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:

Kurzprofil EYEMAXX Real Estate AG:



Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Der angestammte Geschäftsbereich ist die Realisierung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen.



Neue Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen in Deutschland, sowie Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem Logistik und nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich, sowie den aussichtsreichsten Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien.



Neben der reinen Projektentwicklung werden auch teilweise gut rentierende Immobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EYEMAXX Real Estate-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienentwicklers EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1).Das Unternehmen habe im Laufe der vergangenen Monate seit dem letzten Update des Analysten vom 20. Februar nach der Veröffentlichung des vorläufigen Ergebnisses einige positive Fortschritte ausweisen können. Zum einen sei ein neues Wohnprojekt in Wien bekannt gegeben worden, bei welchem 13 Eigentumswohnungen und 7 Town Houses mit einem Projektvolumen von rund 10 Mio. Euro erreicht werden sollten. Zum anderen sei mit dem Wohnprojekt in Schönefeld bei Berlin das zweitgrößte Projekt der Firmengeschichte gestartet worden. Dabei handle es sich um ein Wohn- und Büroimmobilienprojekt mit einem Volumen von rund 170 Mio. Euro, welches in einer Partnerschaft mit DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG ab Frühjahr 2018 errichtet werde. Mit diesen großen namhaften Projekten sei die Pipeline enorm angestiegen und liege jetzt bei über 550 Mio. Euro.Neben den sehr positiven Neuigkeiten aus der Projektseite habe die EYEMAXX ebenfalls ihre Kapitalposition verstärkt. Durch die Platzierung von zwei Wandelanleihen im April und im Dezember 2016 mit einem Gesamtvolumen von über 24 Mio. Euro, sowie einem freiwilligen Umtauschangebot der 2013/2019 in die 2014/2020 Anleihe im Juni sei Kapital für die laufenden Projekte gesichert und dem Unternehmen auch noch weiteres Kapital für neue Projekte zur Verfügung gestellt worden.Die stark ausgebaute Pipeline auf 550 Mio. Euro sowie die guten Aussichten auf weitere Projekte durch die deutlich erhöhte Finanzkraft des Unternehmens lassen uns positiv auf die kommenden Jahre blicken, so Stefan Scharff, Analyst von SRC Research. Das deutlich gestiegene Projektvolumen und der gute Track Record aus bereits abgeschlossenen Projekten sollten zudem zu mittelfristig weiter sinkenden Finanzierungskosten führen. Die Zahlen des Unternehmens seien durch die kürzlichen Entwicklungen und die an Land gezogenen Projekte für die nächsten Jahre nun um einiges absehbarer geworden. In Folge dessen habe Scharff seine GuV-Prognose entsprechend angepasst und gehe nun von höheren Ergebnissen in den kommenden Jahren aus. Trotz der sehr positiven Entwicklung der EYEMAXX Aktie mit einem Plus von rund 40% seit Jahresbeginn sehe der Analyst weiterhin noch ein erhebliches Kurspotenzial.