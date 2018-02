Tradegate-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:

ISIN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

DE000A0V9L94



WKN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

A0V9L9



Ticker-Symbol EYEMAXX Real Estate-Aktie:

BNT1



Kurzprofil EYEMAXX Real Estate AG:



Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Der angestammte Geschäftsbereich ist die Realisierung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen.



Neue Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen in Deutschland, sowie Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem Logistik und nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich, sowie den aussichtsreichsten Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien.



Neben der reinen Projektentwicklung werden auch teilweise gut rentierende Immobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.



Am vergangenen Freitag, dem 16. Februar, habe das Unternehmen einige wichtige Eckdaten zum Geschäftsjahr 2016/17 veröffentlicht. Die Gesellschaft habe wie erwartet ein steiles Wachstum vorweisen können. Das operative Ergebnis auf EBIT-Basis sei um rund 39% gestiegen und habe mit klar über 14 Mio. Euro über den 10 Mio. Euro aus dem Vorjahr und ebenfalls über ihrer Erwartung von rund 13 Mio. Euro gelegen. Der Nettogewinn sei gegenüber dem Vorjahr ebenfalls gestiegen und habe mit rund 7 Mio. Euro um 13% über dem Vorjahreswert von fast 6 Mio. Euro gelegen. Der etwas niedrigere Anstieg im Nettogewinn liege mutmasslich an dem höheren Finanzaufwand bedingt durch das erheblich gestiegene Volumen der Entwicklungspipeline.Im Laufe des Jahres sei es dem Unternehmen gelungen, Projekte im Volumen von über 60 Mio. Euro zu verkaufen, darunter unter anderem der Teilverkauf des Postquadrat Projekts in Mannheim als Forward Sale. Weiterhin seien neue Projekte im Volumen von über 360 Mio. Euro gestartet worden, wie z.B. das Wohn- und Büroprojekt in Berlin Schönefeld, welches in mehreren Schritten zwischen 2020 und 2022 fertiggestellt werde und das zweitgrößte Projekt für EYEMAXX darstelle. Das Unternehmen plane in Zukunft verstärkt auf Hotelentwicklungen zu setzen und möchte darüber hinaus in die wachstumsstarken Segmenten Mikroapartments und Studentenheime vordringen. Um in diesem Bereich schnell Fuß zu fassen sei hierfür bereits im neuen Geschäftsjahr ein 10%-Anteil an G&S Planwerk GmbH, einem Immobilienentwickler spezialisiert auf Mikro- und Serviced Apartments, erworben worden. Hinsichtlich der Finanzierung habe EYEMAXX im vergangenen Geschäftsjahr eine Eigenkapitalerhöhung sowie ein freiwilliges Umtauschangebot des 2013/2019 Bonds gegen den 2014/2019 Bond vollzogen und zwei Wandelanleihen platziert. Weiterhin sei nach Ende des Geschäftsjahres eine weitere Kapitalerhöhung für weitere 5,6 Mio. Euro abgeschlossen worden. Mit diesen Maßnahmen habe das Unternehmen viel Kapital für neue Projekte und weiteres Wachstum in den kommenden Jahren gesammelt. Alle Maßnahmen seien vollständig gezeichnet bzw. sogar überzeichnet worden. Dies zeige das hohe Vertrauen und Nachfrage von Investoren in die Marke EYEMAXX.Die Eigenkapitalposition haber zum Stichtag mehr als 50 Mio. Euro betragen und sei um 32% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die derzeitige Pipeline habe sich signifikant erhöht und liege derzeit bei einem Volumen von über 760 Mio. Euro. Dies stimme die Analysten zuversichtlich für weiteres Ergebniswachstum in den kommenden Jahren. EYEMAXX veröffentlicht in Kürze, am 28. Februar, seinen vollständigen Geschäftsbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016/17, das am 31. Oktober geendet habe.