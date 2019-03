Bonn (www.aktiencheck.de) - Das EWU-Industrievertrauen ist im März von -0,4 auf -1,7 Punkte gefallen, so die Analysten von Postbank Research.In den USA seien gestern die endgültigen BIP-Daten für das 4. Quartal veröffentlicht worden. Dabei sei die annualisierte Wachstumsrate von 2,6% auf 2,2% revidiert worden. Abwärtskorrekturen habe es vor allem beim privaten Verbrauch und bei den Bruttoanlageinvestitionen gegeben, die mit Zuwachsraten von 2,5% bzw. 3,1% aber immer noch solide ausgeweitet worden seien. In Gegenzug habe der Außenhandel das BIP-Wachstum nicht so stark belastet wie zuvor ausgewiesen. Am grundsätzlichen US-Konjunkturbild ändere sich durch die Revisionen nichts.Der deutsche Arbeitsmarkt trotze bislang allen konjunkturellen Unbilden. Angesichts seiner offensichtlich beachtlichen Resistenz gegenüber wirtschaftlichen Schwächephasen würden die Analysten von Postbank Research für März in saisonbereinigter Rechnung mit einem neuerlichen Rückgang der Zahl der Arbeitslosen um 10 Tsd. Personen gegenüber dem Vormonat rechnen. Die Arbeitslosenquote dürfte auf 4,9% und damit auf ihr niedrigstes Niveau seit der Wiedervereinigung sinken. (29.03.2019/ac/a/m)