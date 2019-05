Bonn (www.aktiencheck.de) - Abgesehen von kurzen Ausreißern nach oben befindet sich die EWU-Industrieproduktion (Di., 14.05., 11:00 Uhr) seit Beginn letzten Jahres in einer Schwächephase, so die Analysten von Postbank Research.



An dieser Situation dürfte sich auch im März nichts geändert haben. Während die deutsche Industrieproduktion (ex Bau) gegenüber dem Vormonat um 0,4% gestiegen sei, würden Italien und Frankreich Rückgänge des Ausstosses um jeweils 0,9% melden. Die Industrieproduktion Spaniens sei sogar um 1,2% gesunken. Insgesamt würden die Analysten von Postbank Research deshalb mit einem Rückgang der EWU-Industrieproduktion im März von 0,4% gegenüber der Vorperiode rechnen, wodurch sich im Vorjahresvergleich ein Rückgang von 0,9% ergeben haben sollte. Dank eines kräftigen Zuwachses im Januar würde sich der Ausstoß im gesamten 1. Quartal 2019 gegenüber dem Vorquartal damit aber dennoch um schätzungsweise 0,5% verbessert haben. (13.05.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.