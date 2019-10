Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Industrie des Euroraums hat ihren Abwärtstrend um die Jahresmitte herum fortgesetzt, so die Analysten von Postbank Research.



Nach einem sehr deutlichen Rückgang der EWU-Industrieproduktion (Mo., 14.10., 11:00 Uhr) um 1,4% im Juni sei der Output im Juli um weitere 0,4% zum Vormonat gesunken. Angesichts der weiterhin hohen (geo-)politischen Unsicherheit und der damit einhergehenden Abschwächung der globalen Konjunktur sei eine nachhaltige Besserung bis auf Weiteres auch nicht in Sicht. Untermauert werde diese Einschätzung sehr deutlich von den Sentimentindikatoren wie dem EWU-Manufacturing-PMI. Dieser sei nach wie vor deutlich im kontraktiven Bereich angesiedelt.



Gleichwohl würden die Analysten für August für die Eurozone mit einem leichten Produktionsplus von 0,2% rechnen. Angedeutet werde dies durch bereits gemeldete Zuwächse des industriellen Ausstoßes in einigen der großen Mitgliedsstaaten. Ein moderater Anstieg wäre jedoch nicht als Trendumkehr zu werten, sondern lediglich als Gegenbewegung auf die in der Summe kräftigen Rückgänge in den beiden Vormonaten. So dürfte die Vorjahresrate denn auch von -2,0% auf -2,6% gefallen sein. Vor allem aber würde das erwartete Ergebnis darauf hindeuten, dass die Industrie das EWU BIP-Wachstum im dritten Quartal erneut belastet haben sollte. (11.10.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.