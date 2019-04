Bonn (www.aktiencheck.de) - Die EWU-Industrie hat sich zum Jahresauftakt besser entwickelt als erwartet, so die Analysten von Postbank Research.Der US-Verbrauchervertrauensindex der Uni Michigan sei im April von 98,4 auf 96,9 Punkte gefallen. Damit bewege sich der Indikator aber weiterhin auf einem recht hohen Niveau. Zum Wochenauftakt stehe heute mit dem Empire State Index ein weiterer Sentimentindikator für die USA - in diesem Fall für die Industrie - auf der Agenda. Der Markt rechne hier mit einem Anstieg von 3,7 auf 8,0 Zähler. Auf diesem, nahe am Durchschnitt der vergangenen Jahre liegenden Niveau spräche der Indikator für ein anhaltendes, moderates Wachstum in der US-Industrie. Die Aussagekraft dürfe allerdings aufgrund der Beschränkung auf Unternehmen des Großraums New York nicht überbewertet werden.Im weiteren Wochenverlauf würden der Index der ZEW-Konjunkturerwartungen sowie die aktuellen Einkaufsmanagerindices einen ersten Blick auf die Entwicklung im laufenden 2. Quartal hierzulande erlauben. Letztere würden zudem auch für den Euroraum veröffentlicht. In den USA würden Daten zu Einzelhandelsumsätzen, Industrieproduktion, Außenhandel und Bautätigkeit das Konjunkturbild für das 1. Quartal weitestgehend abrunden, während neben dem Empire State Index auch sein Pendant aus der Region Philadelphia einen ersten Blick auf die Stimmung in der US-Industrie im laufenden Quartal gestattet. (15.04.2019/ac/a/m)