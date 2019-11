Heute würden die endgültigen EWU-Verbraucherpreise für Oktober bekannt gegeben. Alles andere als eine Bestätigung der vorläufig gemeldeten Inflationsrate von 0,7% sowie der Kerninflationsrate von 1,1% wäre eine Überraschung.



Der solide Aufwärtstrend der US-Einzelhandelsumsätze habe im September eine Verschnaufpause eingelegt. Insbesondere sinkende Umsätze mit Autos und Autoteilen hätten das Gesamtergebnis belastet. Allerdings befinde sich die Stimmung der US-Konsumenten angesichts annähernder Vollbeschäftigung am Arbeitsmarkt und steigender Löhne bei zugleich moderater Inflation immer noch auf einem sehr soliden Niveau. Die Analysten von Postbank Research würden daher für Oktober mit einer Wiederaufnahme des Aufwärtstrends rechnen, zumindest bei den Einzelhandelsumsätzen ex Autos. Gleichzeitig würden allerdings bereits veröffentlichte PKW-Absatzzahlen auf eine erneute Belastung von dieser Seite hindeuten. Insgesamt dürften die Umsätze daher nur moderat um 0,2% zum Vormonat gestiegen sein, während ex Autos ein deutlicheres Plus von 0,4% zu Buche stehen sollte.



Aus der US-Industrie sollten heute schwächere Daten kommen. Die Analysten von Postbank Research würden davon ausgehen, dass die Industrieproduktion im Oktober um 0,3% gegenüber dem Vormonat gesunken sei, nachdem sie bereits im September um 0,4% eingeschränkt worden sei. Auch der von den Analysten von Postbank Research erwartete neuerliche Rückgang wäre aber noch als Korrekturbewegung auf den ungewöhnlich starken Anstieg um 0,8% im August zu sehen. In der Summe würden die Daten die stagnativen Tendenzen in der US-Industrie bestätigen.



Der Empire State Index für November sollte dem nicht grundlegend widersprechen. Der Markt rechne zwar mit einem leichten Anstieg von 4,0 auf 6,0 Punkte, womit sich der Indikator etwas tiefer in den expansiven Bereich bewegen würde. Auf diesem Niveau würde er aber lediglich auf ein kraftloses Wachstum im Verarbeitenden Gewerbe der Region New York hindeuten. (15.11.2019/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Das EWU-BIP ist im 3. Quartal gegenüber der Vorperiode um 0,2% gewachsen, so die Analysten von Postbank Research.Damit sei gestern das Ergebnis der 1. Schätzung bestätigt worden. Die Zuwachsrate gegenüber dem 3. Quartal 2018 sei jedoch von 1,1% auf 1,2% korrigiert worden. Die positive Wachstumsüberraschung in Deutschland habe also augenscheinlich doch eine positive Auswirkung auf das ausgewiesene EWU-Wachstum gehabt, wenn auch nur eine geringe.