Der Zuschuss für das Projekt SuedLink in Höhe von 40,25 Mio. Euro wird dazu beitragen, das größte deutsche Energie-Infrastrukturprojekt in seiner Vorbereitungsphase umzusetzen. SuedLink ist das erste Projekt seiner Art in dieser Größenordnung: Dabei werden 700 km Hochspannungsleitungen zwischen Wilster in Schleswig-Holstein und Grafenrheinfeld in Bayern vollständig unter die Erde verlegt. Mit dieser Stromleitung wird eine dringend benötigte Verbindung zwischen der Windkrafterzeugung im Norden und den Abnehmerzentren im Süden Deutschlands hergestellt. Hierdurch wird erreicht, dass erneuerbare Energien besser in die Stromversorgung integriert werden und der grenzüberschreitende Energiehandel mit anderen EU-Mitgliedstaaten weiter ausgebaut wird.



Von den für die Förderung ausgewählten 18 Projekten betreffen sieben Projekte den Stromsektor (EU-Förderung: 176 Mio. Euro), 10 Projekte den Gassektor (228 Mio. Euro) und eines die "intelligenten" Netze (40 Mio. Euro). Fünf Projekte betreffen Bauarbeiten (EU-Förderung: 350 Mio. Euro) und 13 Projekte Studien (94 Mio. Euro).



Die erforderlichen Finanzmittel für die ausgewählten Projekte werden aus der Fazilität "Connecting Europe", dem EU-Förderprogramm für Infrastrukturen, bereitgestellt.



Hintergrund



Mit der Fazilität "Connecting Europe" werden für den Zeitraum 2014-2020 insgesamt 5,35 Mrd. Euro für die transeuropäische Energieinfrastruktur bereitgestellt. Damit ein Projekt für einen Zuschuss infrage kommt, muss es sich um "ein Projekt von gemeinsamem Interesse" handeln. Derzeit sind 195 europäische Energie-Infrastrukturprojekte als "Projekte von gemeinsamem Interesse" ausgewiesen.



Nach ihrem Abschluss wird jedes dieser Projekte für mindestens zwei Mitgliedstaaten erhebliche Vorteile bringen, die Energieversorgungssicherheit verbessern, zur Marktintegration beitragen, den Wettbewerb fördern und die CO2-Emissionen senken. Die Liste wird alle zwei Jahre überarbeitet. Die nächste Liste der Projekte von gemeinsamem Interesse soll Ende 2017 angenommen werden. (17.02.2017/ac/a/m)





