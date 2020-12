Für Deutschland ist die Botschaft klar: Je mehr Stimulus, desto rascher werden die USA aus ihrem Konjunkturtief herauskommen und desto besser ist das für die weltwirtschaftliche Stimmung und für unsere Exportwirtschaft, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



Die andere wichtige Personalie sei Antony Blinken. Er sei früher Sicherheitsberater von Vizepräsident Biden und stellvertretender Außenminister unter Barack Obama gewesen. Blinken sei mehrere Jahre in Paris zu Schule gegangen, spreche fließend Französisch, setze auf Diplomatie und habe in seiner langen Karriere viele internationale Allianzen geschmiedet. Dennoch könne man nicht davon ausgehen, dass sich die USA und die EU bald in den Armen liegen würden. Die transatlantischen Beziehungen seien schon immer eine Herausforderung und von Konflikten geprägt gewesen, mit denen man allerdings zu den Zeiten von Präsident Obama und seinen Vorgängern üblicherweise konstruktiv umgegangen sei. Es gebe unter den Demokraten klare protektionistische Strömungen und die Ankündigung von Joe Biden, ein "Kauf amerikanisch"-Programm aufzulegen, in denen der öffentliche Sektor verpflichtet werden solle, amerikanische Güter und Dienstleistungen zu bevorzugen, habe mit freier Marktwirtschaft wenig zu tun.



Dennoch sei da die Möglichkeit, dass die EU und die USA ihre Kräfte bündeln würden, um entschlossener gegen China aufzutreten, das auch von Blinken kritisch gesehen werde. Die EU verhandelt schon seit einiger Zeit mit China ein Investitionsabkommen, das so genannte Comprehensive Agreement on Investment, bei dem es unter anderem um den effektiven Schutz des geistigen Eigentums geht, um die Offenlegung und Begrenzung von staatlichen Subventionen für Unternehmen, mit denen unsere Firmen konkurrieren, um den freien und vor allem sicheren Datenfluss über die Ländergrenzen hinweg und ein verlässliches regulatorisches Umfeld, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Das seien alles Anliegen, die auch die USA hätten.



Es liege daher nahe und würde zu dem Ansatz von Blinken passen, die alte Partnerschaft wiederzubeleben und Regeln für internationale Geschäftsbeziehungen mit China festzuschreiben und deren Einhaltung durchzusetzen. Ein Drittel aller Exporte Chinas gehe in die EU und die USA. Das mit Abstand wichtigste Importprodukt Chinas seien Halbleiter, mit denen die Modernisierung der Wirtschaft vorangetrieben werden solle. Zusammen hätten die EU und die USA also wichtige Hebel in der Hand, um einiges zu bewegen. Dies werde nicht allen Unternehmen in Deutschland gefallen, weil es eine härtere Gangart gegenüber China bedeute. Das Ganze könne aber auch in einem neuen Abkommen mit China münden, in denen sich das Land angesichts der Drucks von den beiden wichtigsten Wirtschaftsblöcken dazu verpflichtet könnte, Investitionen vor Ort zu schützen und ihnen einen gleichberechtigten Marktzugang zu gewähren.



Trotz der protektionistischen Strömungen in den USA gebe es auf der internationalen Ebene wichtige Gemeinsamkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und der EU, sodass mit einer engeren Zusammenarbeit zwischen den beiden Wirtschaftsregionen zu rechnen sei. Für die EU sei das eine Chance, die wirtschaftliche Abhängigkeit gegenüber China, die mit politischen Problemen behaftet sei, zu reduzieren und ihre Interessen in Asien besser als bisher durchzusetzen. Diese Chance müsse genutzt werden, sie komme möglicherweise nicht so bald wieder. (Ausgabe vom 03.12.2020) (04.12.2020/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Joe Biden, der künftige US-Präsident, hat bereits einige Personalentscheidungen getroffen, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Auch wenn wichtige Posten wie die des Handels- und Wirtschaftsministers sowie des Handelsbeauftragten noch nicht bekannt seien, scheine die angestrebte Richtung der künftigen Wirtschaftspolitik klar zu sein: Mit höheren Staatsausgaben die Wirtschaft aus dem tiefen Loch ziehen und in der Handelspolitik eine harte Haltung gegenüber China, und zwar zusammen mit Europa. Für diese Interpretation spreche unter anderem die Berufung von Janet Yellen für den Posten der Finanzministerin und von Antony Blinken für den Posten des Außenministers.Janet Yellen sei von 2014 bis 2018 Notenbankchefin der Federal Reserve gewesen. In dieser Zeit habe sie angesichts einer sich erholenden Wirtschaft den Leitzins schrittweise von 0,25% auf 2,5% angehoben und wenige Monate nach ihrem Amtsantritt die Nettoanleihekäufe beendet, mithin also die Geldpolitik gestrafft. Bedenke man, dass in diesen vier Jahren die Arbeitslosenrate von knapp 7% auf unter 4% gefallen sei, habe Yellen offensichtlich einen exzellenten Job gemacht. Werde sie nun auch den amtierenden FED-Präsidenten Jerome Powell dazu drängen, die Geldpolitik zu straffen? Nein, denn erstens dürfte Yellen aus eigener Erfahrung zu schätzen wissen, dass die politische Unabhängigkeit der Notenbank ein hohes Gut sei. Zweitens habe Yellen - das werde aus ihrer Vita und ihren Reden deutlich - einen klaren Fokus auf den Arbeitsmarkt. Derzeit liege die Arbeitslosenrate bei 6,9% und die Arbeitsmarktökonomin dürfte alles in ihrer Macht stehende tun, um die Beschäftigung zu erhöhen. Sie werde daher auf ein möglichst großes Konjunkturpaket drängen. Die große Frage sei hier, inwieweit dieser Wunsch politisch durchsetzbar sei.