Die arktische Region erwärmt sich fast doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt, was zu einer Veränderung der Größe und Verteilung der Fischbestände führt. Infolgedessen wird die arktische Hochsee mittel- bis langfristig für die kommerzielle Fischerei attraktiver.



Bislang waren die meisten arktischen Hochseegebiete jedoch von keinem internationalen Erhaltungs- und Bewirtschaftungsregime erfasst. Das Abkommen, das in Washington in der fünften und letzten Verhandlungsrunde erzielt wurde, wird ein erster Schritt zur Schaffung regionaler Fischereiorganisationen für den zentralen Arktischen Ozean sein, um sicherzustellen, dass die künftige Fischerei nachhaltig betrieben wird.



Karmenu Vella, Kommissar für Umwelt, Fischerei und maritime Angelegenheiten erklärte: "Das Engagement und die Führungsstärke aller Parteien haben es ermöglicht, zu dieser historischen Vereinbarung zu gelangen, die das maritime Ökosystem für künftige Generationen bewahrt."



Das Abkommen steht im Einklang mit der Position der Europäischen Union, dass keine kommerzielle Fischerei in der Arktis beginnen sollte, bevor nicht ein wissenschaftlich fundiertes Bewirtschaftungssystem eingeführt wurde. Die verantwortungsvolle Bewirtschaftung der hohen See hat eine herausragende Stellung in der Arktispolitik der EU und in der Internationalen Meerespolitik. (Pressemitteilung vom 01.12.2017) (04.12.2017/ac/a/m)





