Wien (www.aktiencheck.de) - Was noch vor wenigen Wochen undenkbar schien, dürfte nun unmittelbar bevorzustehen: Die EU berät diese Woche darüber, ein Einfuhrverbot für russisches Rohöl und Ölprodukte in ihr sechstes Sanktionspaket gegen Russland aufzunehmen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Trotz des starken Widerstands einiger EU-Länder, die stärker auf russische Energiequellen angewiesen seien (z. B. Ungarn, die Slowakei, aber bis vor kurzem auch Deutschland), habe die Europäische Kommission schließlich vorgeschlagen, die Lieferung von Rohöl und Raffinerieprodukten "schrittweise" einzustellen. Auf der Grundlage der derzeitigen Diskussionen erwäge Brüssel Berichten zufolge die Ölimporte innerhalb von sechs Monaten und die Ölprodukte bis zum Ende des Jahres auslaufen zu lassen. Gleichzeitig könnte einigen Ländern (z.B. Ungarn und der Slowakei) mehr Zeit eingeräumt werden, um auf alternative Bezugsquellen für Rohöl umzusteigen, oder sie könnten sogar von dem Einfuhrverbot ausgenommen werden. (05.05.2022/ac/a/m)





