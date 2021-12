Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Auf der Regulierungsseite gibt es Initiativen, die der stetig wachsenden Bedeutung der Privatanleger Tribut zollen, so Tobias Stöhr, Börsenexperte bei Spectrum Markets.



Das einheitliche EU-Verfahren "Consolidated Tape Provider" (CTP) sei ein gutes Beispiel. Dabei handle es sich um eine zentrale Datenbank, die allen Anlegern, einschließlich Privatanlegern, einen einfachen Zugang zu konsolidierten Marktdaten biete. Bislang würden nur die großen Marktteilnehmer über diese konsolidierte Übersicht über Finanzinstrumente verfügen, die auf verschiedenen Märkten in der EU gehandelt würden. Das CTP werde die Informationsdefizite von Privat- und kleineren institutionellen Anlegern abbauen und dadurch die Ausführungsrisiken verringern und die Ausführungsqualität verbessern. Eine Zeit lang habe die EU versucht, Börsen und Datenanbieter dazu zu bewegen, selbst ein CTP zu entwickeln, was sie jedoch nicht getan hätten, um ihre Geschäftsmodelle vor einer Kannibalisierung durch ein CTP zu schützen.



Nun wolle die EU vorschreiben, dass es einen CTP-Anbieter geben werde, der offiziell ausgewählt werde und zu dem die Börsen einen Beitrag leisten müssten. Tobias Stöhr, Börsenexperte bei Spectrum Markets, glaube, dass ein solcher vorbörslicher Daten-Feed den gesamten Preisbildungsprozess stark unterstützen werde, da er dazu beitragen werde, Informationsasymmetrien zu beseitigen, die diejenigen bevorzugen würden, die über intelligente Order-Routing-Technologien und Hochfrequenzhandelsinfrastrukturen verfügen würden, und umgekehrt diejenigen benachteiligen würden, die keine hätten. Andererseits seien die Börsen nicht verpflichtet, ihre Daten weiterzugeben, sondern würden dafür entlohnt. (21.12.2021/ac/a/m)





