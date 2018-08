- Bezogen auf die Gesamteinfuhren der EU an Sojabohnen liegt der Anteil der USA nun bei 37 Prozent, verglichen mit 9% im Juli 2017;



- Auch die Einfuhren von Sojamehl, die in den USA traditionell niedriger sind, nehmen zu: 185.000 Tonnen wurden im Juli 2018 importiert, ein Anstieg von 3.337 Prozent gegenüber Juli 2017;



Die EU braucht Soja in Europa als Eiweißquelle für die Ernährung der Tiere, wie Hühnern, Schweinen und Rindern, sowie für die Milchproduktion. Die EU importiert derzeit etwa 30 Millionen Tonnen pro Jahr, weil sie nicht genügend Mengen produzieren kann. Die US-Preise für Sojabohnen und Sojamehl sind derzeit die wettbewerbsfähigsten auf dem Markt und daher eine sehr attraktive Futteroption für europäische Importeure und Verbraucher.



Hintergrund



Der heutige Bericht ist der erste der zweimonatlichen Beiträge der Kommission an die von den Präsidenten Juncker und Trump bei ihrem Treffen am 25. Juli in Washington eingesetzte Exekutiv-Arbeitsgruppe. Die "Executive Working Group" hat diese Woche ihre Arbeit aufgenommen, wobei die leitenden Berater von Präsident Juncker und Präsident Trump in regelmäßigem Kontakt stehen, um herauszufinden, wie die Gemeinsame Erklärung am besten umgesetzt werden kann. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström leitet die Arbeit auf EU-Seite und wird dem EU-Ministerrat und dem Europäischen Parlament regelmäßig darüber berichten.



Die zweimonatliche Berichterstattung über die EU-Einfuhren von Sojabohnen wird Informationen über das Volumen der Einfuhren aus den USA, den Anteil der US-Sojabohnen an den Gesamteinfuhren, die Entwicklung des US-Anteils und die Preisentwicklung enthalten. Die in dem heute veröffentlichten Bericht über Sojabohnen enthaltenen Daten stammen von der "EU Crops Market Observatory", die die Europäische Kommission im Juli 2017 eingerichtet hat, um Marktdaten und kurzfristige Analysen auszutauschen und mehr Transparenz zu gewährleisten. (01.08.2018/ac/a/m)







