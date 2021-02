Nehme man den land- und forstwirtschaftlichen Sektor als Beispiel. Viele Agrarunternehmen würden mehr Zeit für die Anpassung und mehr Flexibilität fordern, als die vorgeschlagenen Kriterien zulassen würden. Aber das stehe im Widerspruch zu dem, was die Welt jetzt brauche. Der Sektor müsse sich von den derzeitigen produktionsorientierten Systemen abwenden, hin zu solchen, die ökologisch und sozial widerstandsfähig seien und auf ausgewogenen Ökosystemen basieren würden. Ich weiß, das ist eine gewaltige Aufgabe, aber wir dürfen keine Zeit verlieren, wenn wir sicherstellen wollen, dass die wachsende Bevölkerung jederzeit Zugang zu gesunden und nahrhaften Lebensmitteln hat, so Rosl Veltmeijer von Triodos Investment Management. Auch wenn der Einsatz von Pestiziden kurzfristig zu höheren Erträgen führen kann, zerstört er auf lange Sicht unsere Böden und unsere Artenvielfalt, so Rosl Veltmeijer von Triodos Investment Management weiter.



Um die Landwirtschaft zukunftssicher zu gestalten, müsse in regenerative Systeme investiert werden, was nur über faire Lebensmittelpreise möglich werde; allerdings seien die Preise für Lebensmittel alles andere als fair. Landwirte würden ein ausreichendes Einkommen brauchen, um in langfristig tragfähige, nachhaltige Verfahren investieren zu können. Die Forderung nach fairen Lebensmittelpreisen müsse gestellt werden, dürfe dabei jedoch keinesfalls die vorgeschlagenen Taxonomie-Kriterien verwässern. Alle wirtschaftlichen Folgen einer Umstellung müssten unbedingt identifiziert, aber mithilfe anderer Mechanismen gelindert werden. In unserem Beispiel könnte der Einsatz von Pestiziden besteuert werden, um mit dem eingenommenen Geld Landwirte zu unterstützen, die auf nachhaltige Anbaumethoden umsteigen und die Taxonomie-Kriterien erfüllen, so Rosl Veltmeijer von Triodos Investment Management.



Besorgniserregend sei auch die nachdrückliche Forderung, das Verbrennen von Bäumen und Pflanzen zum Zweck der Energiegewinnung unter erneuerbaren Energien einzustufen. Bei der Verbrennung von Holz entstehe mehr Kohlendioxid als bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe und es könne Jahrzehnte dauern, bis Bäume nachgewachsen seien. Die Taxonomie dürfe also nicht zulassen, dass Holzkraftwerke als "grün" bezeichnet würden.



Damit die Taxonomie ihren Sinn und Zweck erfüllt, muss sie wissenschaftlich fundiert bleiben und die Grenzen unseres Planeten respektieren, so Rosl Veltmeijer von Triodos Investment Management. Die Lobbyisten könnten ihren Kampf fortsetzen, aber sie müssten ihre Vorgehensweise ändern. Anstatt für eine Verwässerung und Verzögerung der Taxonomie zu kämpfen, müssten sich Volkswirtschaften und Wirtschaftssektoren zusammenschließen und gemeinsam dafür einsetzen, dass sie eher früher als später umgesetzt werde.



Mehr denn je brauchen wir dringend ein nachhaltiges und gerechtes Wirtschaftssystem, und die EU-Taxonomie ist dabei von entscheidender Bedeutung; lassen wir sie ihre Wirkung entfalten, so Rosl Veltmeijer von Triodos Investment Management. (25.02.2021/ac/a/m)







