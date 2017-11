Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die für Regionalpolitik zuständige EU-Kommissarin Corina Creţu wird morgen (Donnerstag) in München am ersten Jahresforum für die EU-Alpenstrategie teilnehmen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Europäischen Kommission:Zu diesem Zweck bietet die Alpenstrategie eine Plattform für grenzüberschreitende Kooperationsprojekte in den Bereichen Wirtschaft und Bildung, Infrastruktur und Verkehr, Digitalisierung, Energie sowie Schutz von Umwelt- und Kulturressourcen.Dazu gehören 80 verschiedene Programme, die aus den Strukturfonds und den Europäischen Investitionsfonds finanziert werden und die im Rahmen der Strategie gemeinsam besser genutzt werden sollen. (22.11.2017/ac/a/m)